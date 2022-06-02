محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬مراد‭ ‬علي‭ ‬شاه،‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إقليم‭ ‬السند‭ ‬بجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية،‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬اليوم،‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬بوقحوص،‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كراتشي،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الجديدة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬العلاقات‭ ‬الودية‭ ‬والمتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – رئيس وزراء إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية يستقبل القنصل العام لمملكة البحرين في كراتشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.