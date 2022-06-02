تحالف “أوبك +” يقرر زيادة الإنتاج في الشهرين المقبلين

محمد بن مسعود - الدمام - اتفق تحالف “أوبك بلس” على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، الخميس، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في يوليو المقبل ومثلها في أغسطس.
وأعلن التحالف أنه سيبدأ بضخ هذه الكمية الإضافية ابتداءً من الشهر المقبل وسيزيدها بنفس المقدار في أغسطس، وذلك بعد أن تعهد سابقًا بزيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز والشهرين اللذين يتبعانه.
وأكدت المجموعة أنها عوضت زيادة سبتمبر المقبل برفع مقدار الزيادة في الشهرين المقبلين من أجل تسريع الحصول على النتائج المرجوة من هذه الخطوة.
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من جانبه، رحب البيت الأبيض بهذه الخطوة في بيان صادر عن المتحدثة باسمه والتي أشادت بدور السعودية في قيادة التحالف.
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