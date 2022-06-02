«لايمفش ديزاين» تحصد جائزة ذهبية عالمية عن تصميمها لهوية «مشاريع الأمل»

محمد بن مسعود - الدمام - حصدت مؤسسة «لايمفش ديزاين» الرائدة في تصميم الهوية البصرية، الجائزة الذهبية عن فئة «أفضل هوية مرئية لمجال الخدمات الإحترافية» في مسابقة «ترانسفورم» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022، من خلال مشاركتها بتصميم الهوية المرئية لمشاريع الأمل الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، وقد أعلنت النتائج في حفل أقيم بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
بدورها أكدت فجر الباجه جي المدير العام لمشاريع الأمل أن هذا الإنجاز المشترك بين مشاريع الأمل ومؤسسة «لايمفش ديزاين» يمثّل شهادة على إبداع الشباب البحريني وإمكانياتهم الهائلة التي يمكن أن تتحوّل لإنجاز من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيدةً بـ «لايمفش» التي ذاع صيتها وصيت مديرها التنفيذي يونس عطية وفريقه المكوّن من الشباب البحريني، من خلال رؤيتها الفنّية المبتكرة في تكوين الهوّية البصريّة للعلامة التجارية لمشاريع الأمل.
بدوره، أكد يونس عطية المؤسس والمدير الإبداعي لمؤسسة «لايمفش ديزاين»، أن الهويّة البصريّة لمشاريع الأمل ارتكزت على توظيف رمزية «ورقة الشجر» كتعبير عن الأمل، ودمجها مع كلمة «الأمل» لتكوّن علامة تجارية تحقق رؤية مشاريع الأمل في الوصول لجمهورها المستهدف من روّاد الأعمال الطموحين.
وأضاف «فخورون بإشادة لجنة الحكام بالرؤية الفنّية التي وُظفت في تكوين تلك العلامة التجارية، من خلال مفهوم إبداعي جديد في مجال تصميم الهويّة البصريّة».
وعبّر عن شكره لمشاريع الأمل على ثقتهم في الشباب البحريني، وتحفيزهم على الإبداع والإبتكار في كافة المجالات، وإيمانهم برؤية الشباب في التغيير الإيجابي وتحقيق النجاح والتميّز.
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