«لايمفش ديزاين» تحصد جائزة ذهبية عالمية عن تصميمها لهوية «مشاريع الأمل»

محمد بن مسعود - الدمام - حصدت‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬لايمفش‭ ‬ديزاين‮»‬‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬الهوية‭ ‬البصرية،‭ ‬الجائزة‭ ‬الذهبية‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬هوية‭ ‬مرئية‭ ‬لمجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الإحترافية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬ترانسفورم‮»‬‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬بتصميم‭ ‬الهوية‭ ‬المرئية‭ ‬لمشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل،‭ ‬وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬بإمارة‭ ‬دبي‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

بدورها‭ ‬أكدت‭ ‬فجر‭ ‬الباجه‭ ‬جي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬ومؤسسة‭ ‬‮«‬لايمفش‭ ‬ديزاين‮»‬‭ ‬يمثّل‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬إبداع‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وإمكانياتهم‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحوّل‭ ‬لإنجاز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬لايمفش‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ذاع‭ ‬صيتها‭ ‬وصيت‭ ‬مديرها‭ ‬التنفيذي‭ ‬يونس‭ ‬عطية‭ ‬وفريقه‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤيتها‭ ‬الفنّية‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬الهوّية‭ ‬البصريّة‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لمشاريع‭ ‬الأمل‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬يونس‭ ‬عطية‭ ‬المؤسس‭ ‬والمدير‭ ‬الإبداعي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬‮«‬لايمفش‭ ‬ديزاين‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الهويّة‭ ‬البصريّة‭ ‬لمشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬ارتكزت‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬رمزية‭ ‬‮«‬ورقة‭ ‬الشجر‮»‬‭ ‬كتعبير‭ ‬عن‭ ‬الأمل،‭ ‬ودمجها‭ ‬مع‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬الأمل‮»‬‭ ‬لتكوّن‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬تحقق‭ ‬رؤية‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬لجمهورها‭ ‬المستهدف‭ ‬من‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬الطموحين‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬فخورون‭ ‬بإشادة‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالرؤية‭ ‬الفنّية‭ ‬التي‭ ‬وُظفت‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬تلك‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مفهوم‭ ‬إبداعي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصميم‭ ‬الهويّة‭ ‬البصريّة‮»‬‭.‬

وعبّر‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لمشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والإبتكار‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬وإيمانهم‭ ‬برؤية‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬الإيجابي‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والتميّز‭.‬