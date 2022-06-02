«أوبك+» يقر زيادة إنتاج النفط 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس

محمد بن مسعود - الدمام - أقر‭ ‬تحالف‭ ‬أوبك‭+ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬648‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬في‭ ‬يوليو‭/‬تموز‭ ‬ومثلها‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبل‭.‬

وأنهى‭ ‬تحالف‭ ‬أوبك‭+ ‬اجتماعه‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬11دقيقة‭.‬

وكان‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬أوبك‭+ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬توافق‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتخطى‭ ‬الزيادات‭ ‬الشهرية‭ ‬السابقة‭ ‬البالغة‭ ‬432‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭.‬

وحسب‭ ‬قرار‭ ‬أوبك‭+ ‬فإن‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬648‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬الزيادة‭ ‬المقرة‭ ‬عن‭ ‬السابقة‭ ‬أكثر‭ ‬بنحو‭ ‬216‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬قد‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعوض‭ ‬التحالف‭ ‬الانخفاض‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬إنتاجها‭ ‬النفطي‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬العقوبات‭.‬

وأكدت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الشهري‭ ‬لـ»أوبك‭+‬‮»‬،‭ ‬اليوم‭ ‬قد‭ ‬يوافقون‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬الروسي‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭.‬

ووفقاً‭ ‬لـ»رويترز‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬إنتاج‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬حاليا‭ ‬يقل‭ ‬بنحو‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬عن‭ ‬حصتها‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬ضمن‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬ذكرت‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مندوبين‭ ‬في‭ ‬أوبك،‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬بالمنظمة‭ ‬يبحثون‭ ‬فكرة‭ ‬تعليق‭ ‬مشاركة‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬إضرار‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭.‬

وقالت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـCrystol Energy،‭ ‬كارول‭ ‬نخلة،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬رقم‭ ‬محدد‭ ‬يتفق‭ ‬عليه‭ ‬المحللون‭ ‬بخصوص‭ ‬كمية‭ ‬النفط‭ ‬الروسي‭ ‬المفقودة‭ ‬من‭ ‬الأسواق،‭ ‬لكنها‭ ‬أضافت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توقعات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬عند‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬برميل،‭ ‬ما‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭.‬

ولفتت‭ ‬نخلة‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬العربية‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وفقا‭ ‬للتقارير،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭ ‬مستعدة‭ ‬لسد‭ ‬أي‭ ‬عجز‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توليد‭ ‬ارتفاعات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭.‬

بدوره،‭ ‬توقع‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط،‭ ‬الدكتور‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬جمعة،‭ ‬أن‭ ‬يتوصل‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التوافق‭ ‬لتغطية‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬الروسي‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬العربية‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬طاقة‭ ‬إنتاجية‭ ‬فائضة،‭ ‬وهي‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬والعراق،‭ ‬لتغطية‭ ‬الإنتاج‭ ‬الفعلي‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬أغلبية‭ ‬الأعضاء‭ ‬للحصص‭ ‬المستهدفة‭ ‬ضمن‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬،‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬نوعا‭ ‬ما،‭ ‬لكنها‭ ‬ستبقى‭ ‬فوق‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬للبرميل‭ ‬مما‭ ‬يحقق‭ ‬إيرادات‭ ‬أكبر‭ ‬للدول‭ ‬ويضمن‭ ‬استقرار‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬100‭ ‬دولار‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬واقع‭ ‬السوق‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬طلبا‭ ‬يتجاوز‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬وهناك‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬المخزونات‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬انخفاض‭ ‬الأسعار‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬النفط‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬سلوك‭ ‬المضاربين‭.‬