هل سيكون “التأمين الطبي” مجانياً لجميع المواطنين؟.. “متحدث الصحة” يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

كشف الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة ، عن المستفيدين من مجانية “التأمين الطبي” ، ووضع العاطلين عن العمل، أو المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، من مجانية التأمين .

وقال الدكتور محمد العبد العالي ، خلال مداخلة ببرنامج ” نشرة الرابعة ” على قناة العربية ، إن قضية أن يكون هناك مجانية وتأمين للمستفيدين من الخدمات الصحية والمواطنين تحديدا ، أمور أساسية وركائز رئيسية ، وكل ما سيتم تنفيذه سيكون لاستدامة هذه الأمور .

وتابع ، استدامة مجانية العلاج بأفضل المعايير من الأمور الأساسية التي ستتحقق من خلال هذه القرارات وهذه الجوانب التي تم اعتمادها ومن ضمنها مركز التأمين الصحي الوطني .

وأضاف ، هدف البرامج الوصول لتأمين صحي يحافظ على حصول الناس على مجانية التأمين ، وبتمويل كامل مقدم من الدولة للشرائح المستفيدة المشمولة بالخدمات الصحية الحكومية .

وبالنسبة لأصحاب الضمانات والعاطلين عن العمل ووضعهم بالنسبة لمجانية التأمين الصحي ، قال الدكتور محمد ، كل من هم مشمولين بالخدمات الصحية الحكومية والمستفيدين بالمملكة العربية السعودية ، وكافة الفئات بالمملكة سيشملهم جميع برامج التأمين الصحي .