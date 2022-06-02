هل سيكون “التأمين الطبي” مجانياً لجميع المواطنين؟.. “متحدث الصحة” يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
كشف الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة ، عن المستفيدين من مجانية “التأمين الطبي” ، ووضع العاطلين عن العمل، أو المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، من مجانية التأمين .
وقال الدكتور محمد العبد العالي ، خلال مداخلة ببرنامج ” نشرة الرابعة ” على قناة العربية ، إن قضية أن يكون هناك مجانية وتأمين للمستفيدين من الخدمات الصحية والمواطنين تحديدا ، أمور أساسية وركائز رئيسية ، وكل ما سيتم تنفيذه سيكون لاستدامة هذه الأمور .
وتابع ، استدامة مجانية العلاج بأفضل المعايير من الأمور الأساسية التي ستتحقق من خلال هذه القرارات وهذه الجوانب التي تم اعتمادها ومن ضمنها مركز التأمين الصحي الوطني .
وأضاف ، هدف البرامج الوصول لتأمين صحي يحافظ على حصول الناس على مجانية التأمين ، وبتمويل كامل مقدم من الدولة للشرائح المستفيدة المشمولة بالخدمات الصحية الحكومية .
وبالنسبة لأصحاب الضمانات والعاطلين عن العمل ووضعهم بالنسبة لمجانية التأمين الصحي ، قال الدكتور محمد ، كل من هم مشمولين بالخدمات الصحية الحكومية والمستفيدين بالمملكة العربية السعودية ، وكافة الفئات بالمملكة سيشملهم جميع برامج التأمين الصحي .
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