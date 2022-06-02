اخبار الخليج – «هيئة السياحة» ومركز البحرين العالمي للمعارض يفوزان بجائزتيْ إيفنتسيوم العالمية للابتكار

محمد بن مسعود - الدمام - فازت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلّة‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬إيفنتسيوم‮»‬‭ ‬العالمية‭ ‬للابتكار‭ ‬2021،‭ ‬في‭ ‬فئتين‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة،‭ ‬وهما‭ ‬فئة‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد،‭ ‬وفئة‭ ‬الفائز‭ ‬الوحيد‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬أي‭ ‬إم‭ ‬إي‭ ‬إكس‮ ‬‭ ‬2022‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬سياحة‭ ‬الحوافز‭ ‬والأعمال‭ ‬والسفر‭ ‬والاجتماعات،‭ ‬والذي‭ ‬تقام‭ ‬فعاليات‭ ‬دورته‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألمانية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكّد‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الجديد‭ ‬المتمثل‭ ‬بالفوز‭ ‬بأحد‭ ‬أشهر‭ ‬الجوائز‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬بقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الهادفة‭ ‬لوضع‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يعكس‭ ‬ريادة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالات‭ ‬عملها‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السوّاح‭ ‬والزوار‭ ‬للمملكة،‭ ‬عبر‭ ‬تنظيم‭ ‬وإطلاق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المبتكرة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬تكامل‭ ‬رؤية‭ ‬وعمل‭ ‬مختلف‭ ‬مكونات‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬البحريني،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وأضاف‭ ‬قائدي‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬يؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬وريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مراكز‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬إقليمياً،‭ ‬وتشغيله‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المواصفات‭ ‬والمعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬منوّهاً‭ ‬لدوره‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يصبّ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤية‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬عبر‭ ‬حشد‭ ‬كل‭ ‬الإمكانات‭ ‬اللازمة‭ ‬قبل‭ ‬افتتاحه‭ ‬المرتقب‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وتسريع‭ ‬خطوات‭ ‬تشغليه‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬لتنظيم‭ ‬المعارض‭ ‬والفعاليات،‭ ‬إضافة‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والفعاليات‭ ‬السياحية‭ ‬المستقبلية‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬أكّد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬تشارك‭ ‬الهيئة‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تنمية‭ ‬الأعمال‭ ‬الدولية‭ ‬بمجال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمعارض،‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬وتطوير‭ ‬وبناء‭ ‬المواهب‭ ‬والمهارات‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬المسؤولية‭ ‬المتمثلة‭ ‬باستمرار‭ ‬مسيرة‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الرعاية‭ ‬والضيافة‭ ‬المقدمة‭ ‬لجميع‭ ‬زوار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذين‭ ‬نعدهم‭ ‬بتجربة‭ ‬مثالية‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأحداث‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المعارض‭ ‬البحرين،‭ ‬وهم‭ ‬مدعوون‭ ‬للتمتع‭ ‬بقضاء‭ ‬عطلة‭ ‬فريدة‭ ‬واستثنائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭.‬

هذا‭ ‬واستعرض‭ ‬وفد‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬أي‭ ‬إم‭ ‬إي‭ ‬إكس‮»‬،‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬السياحية‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والإمكانيات‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تتمتّع‭ ‬بها‭ ‬المملكة،‮ ‬‭ ‬والمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬تتضمّنها‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ (‬2022-2026‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬السياحي‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬والمنشآت‭ ‬السياحية‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬مكاتب‭ ‬سياحة‭ ‬عالمية،‭ ‬وفنادق‭ ‬بارزة،‭ ‬وشركات‭ ‬بواخر‭ ‬سياحية،‭ ‬وشركات‭ ‬طيران،‭ ‬وغيرها،‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬سياحي‭ ‬مميز،‭ ‬ومستقبل‭ ‬طموح‭ ‬سيُشكّل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬السياحة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

وعقب‭ ‬إعلان‭ ‬الجوائز،‭ ‬ألقت‭ ‬أرت‭ ‬مولدافيا‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجائزة‭ ‬‮«‬إيفنتسيوم‮»‬‭ ‬العالمية‭ ‬للابتكار‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬الرصينة‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬لمنح‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬السياحية‭ ‬طموحاً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬زخماً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لصناعة‭ ‬المعارض‭ ‬والفعاليات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتماداً‭ ‬على‭ ‬الإمكانات‭ ‬المهولة‭ ‬التي‭ ‬يملكها،‭ ‬وما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ابتكار‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬مستويات‭ ‬التصميم‭ ‬والتشغيل‭.‬

يُذكر‭ ‬بأن‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬يعتبر‭ ‬الأحدث‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وتبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬95‭,‬000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويتضمن‭ ‬95‭ ‬قاعة‭ ‬اجتماعات،‭ ‬ومركز‭ ‬مؤتمرات‭ ‬رئيسي‭ ‬بمساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬4‭,‬500‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وبطاقة‭ ‬استيعابية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬4000‭ ‬شخص،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تجهيزه‭ ‬بأكثر‭ ‬وسائل‭ ‬العرض‭ ‬تطوراً،‭ ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬قاعات‭ ‬متنوعة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬بمساحات‭ ‬متوسطة‭ ‬وصغيرة،‭ ‬إضافة‭ ‬لوجود‭ ‬20‭ ‬غرفة‭ ‬اجتماعات،‭ ‬ومجالس‭ ‬ملكية‭ ‬وأخرى‭ ‬لكبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬ومطعماً،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬المتعددة‭.‬

ويسعى‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬وجهة‭ ‬مفضّلة‭ ‬لآلاف‭ ‬السيّاح،‭ ‬إضافة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬سياحي‭ ‬مهم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬إسهام‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬المتنوّع‭ ‬والطموح‭.‬