وظائف شاغرة بـ«المياه الوطنية».. شروط وموعد التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

كشفت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظائف لذوي الخبرة في جميع مناطق المملكة (المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية).

واوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية وشروط الوظائف هي :

1- رئيس قسم الجدولة (الرياض) درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

2- رئيس قسم المطالبات والنزاعات (الرياض):درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

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3- أخصائي تقدير التكلفة (الرياض، المنطقة الجنوبية): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

4- أخصائي العقود والمشتريات (المنطقة الشرقية، الشمالية، الغربية) درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

5- أخصائي التخطيط الاستراتيجي (المنطقة الشرقية، الشمالية، الغربية) درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال، المالية، إدارة المعلومات) أو ما يعادلها – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

6- أخصائي تأهيل الموردين (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها. خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

7- أخصائي نظم إدارة المستودعات(الرياض) درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، وغيرهم من المسميات الوظيفية

وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/03هـ الموافق 2022/06/02م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.