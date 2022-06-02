محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
كشفت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظائف لذوي الخبرة في جميع مناطق المملكة (المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية).
واوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية وشروط الوظائف هي :
1- رئيس قسم الجدولة (الرياض) درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
2- رئيس قسم المطالبات والنزاعات (الرياض):درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
أخبار قد تهمك
3- أخصائي تقدير التكلفة (الرياض، المنطقة الجنوبية): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
4- أخصائي العقود والمشتريات (المنطقة الشرقية، الشمالية، الغربية) درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
5- أخصائي التخطيط الاستراتيجي (المنطقة الشرقية، الشمالية، الغربية) درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال، المالية، إدارة المعلومات) أو ما يعادلها – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
6- أخصائي تأهيل الموردين (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها. خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
7- أخصائي نظم إدارة المستودعات(الرياض) درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، وغيرهم من المسميات الوظيفية
وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/03هـ الموافق 2022/06/02م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بـ«المياه الوطنية».. شروط وموعد التقديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.