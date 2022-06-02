التعليم تكشف مواعيد الاختبارات للفصل الثالث

اعتمدت وزارة التعليم تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ، لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر، حيث يبدأ الطلاب والطالبات، أداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني، اعتباراً من الأحد 20 ذي القعدة، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

وتبدأ الاختبارات التحريرية حضورياً لجميع المراحل الدراسية، اعتباراً من الأحد 27 ذي القعدة وحتى الخميس 1 ذي الحجة المقبل، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس 1 ذي الحجة.