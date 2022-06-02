تحويل حديقة الأندلس بعسير إلى مفتوحة

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أعمال تطوير حديقة الأندلس بمدينة أبها.

وجاء مشروع تطوير حديقة الأندلس الواقع على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتحويلها من حديقة مسورة إلى حديقة مفتوحة.

وأكد الدكتور وليد الحميدي أن المشروع يهدف إلى جعل الحديقة، التي تمتد على مساحة 35 ألف متر مربع، وتزيد مساحة المسطحات الخضراء فيها على‏ 17 ألف متر مربع، مفعمة بالترفيه والتسلية ونابضة بالحياة، من خلال دمجها لمجموعة من الخدمات المبتكرة وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات، لتكون نموذجًا فريدًا من نوعه لتحسين المشهد الحضري لأنسنه المدن ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة.

ويتميز مشروع تطوير حديقة الأندلس الجاري تنفيذه حاليًا، بوجود مسطحات خضراء مخصصة للأنشطة في الهواء الطلق، بالإضافة إلى الممشى الرئيس والممرات ومسار مخصص لرياضة الدراجات الهوائية، وجلسات ذات اضاءة ذكية ومواقف سيارات، إضافةً إلى تغذية المشروع بالأشجار والورود.

ويجسد المشروع سعي أمانة عسير وحرصها على توفير سبل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال تنويع الخيارات الترفيهية المتنوعة وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات، وكذلك توسيع خريطة المسطحات الخضراء، وتنويع منظومة الحدائق الترفيهية بما يحقق رؤية المملكة 2030، ويرسخ مكونات البنية التحتية القادرة على مواكبة حجم النمو والاستدامة الذي تحققه منطقة عسير في المجالات كافة.