الفيصل يستقبل مدير عام التدريب التقني بمكة

استقبل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل‬ في مقر الإمارة بجدة، مدير عام ‫التدريب التقني‬ بالمنطقة مرعي القرني.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن سير العملية التدريبية والاستعداد للاختبارات التي يؤديها مايزيد عن 37 ألف متدرب ومتدربة في مختلف محافظات المنطقة.

واطلع أمير مكة على خطط التوسع في برامج التدريب التقني بالمنطقة والتي أثمر عنها تجهيز 25 منشأة تدريب تقني في 17 محافظة بالمنطقة.