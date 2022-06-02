خادم الحرمين يوافق على المسابقة الدولية في حفظ القرآن للعسكريين

وبدأت اليوم أعمال لجان المسابقة التي تنظمها وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.
ونوه مدير عام الشؤون الدينية بالقوات المسلحة المكلف المشرف العام على المسابقة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، بما حققته المسابقة خلال مسيرتها من تشجيع العسكريين في مختلف دول العالم
على حفظ القرآن وتجويده وتفسيره وإبراز جهود المملكة في العناية والاهتمام بكتاب الله وحفظته.
وأوضح أن المسابقة تميزت هذا العام باستحداث مسابقة أجمل صوت، وكذا زيادة مخصص مبالغ الجوائز عن دوراتها السابقة ليصل إلى 1.550.000 ريال موزعة على فروع المسابقة الأربعة التي تشمل:
- حفظ القرآن الكريم كاملاً مع الترتيل والتجويد وبيان معاني المفردات.
- حفظ عشرين جزءًا مع الترتيل والتجويد وبيان معاني المفردات.
- حفظ عشرة أجزاء مع الترتيل والتجويد وبيان معاني المفردات.
- حفظ خمسة أجزاء مع الترتيل والتجويد وبيان معاني المفردات.
وأوضح الحسيني أنه تم ترشيح محكمين للمسابقة من نخبة كبار قراء العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع وجهت الدعوة لعدد من الجهات العسكرية داخل المملكة وخارجها في أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية وصديقة للمشاركة في المسابقة في دورتها الحالية.
وأكد أن فعاليات المسابقة روعيت فيها الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وتم استحداث لجنة طبية ضمن اللجان التنفيذية للمسابقة، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وتطبيق أفضل وسائل السلامة وذلك حفاظًا على سلامة المشاركين بالمسابقة.
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