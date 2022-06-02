شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهلة تقديم خطط تصحيح الجانب البيئي للمنشآت أول يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الـمركز الـوطني للـرقابـة عــلى الالــتزام البيئـي أن حملة "صحّح لاستدامة بيئتك" المقترنة بمهلة تسليم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة 9 أشهر ، ستنتهي في الأول من يوليو 2022م.

وأوضح الـمتحدث الرسمي للـمركز الـوطني للـرقابـة عــلى الالــتزام البيئـي عبـدالله صـايـل الـمطيـري أن المهلة التي انطلقت فعليا وواكبتها حملة إعلامية واسعة النطاق في مختلف مناطق المملكة جاءت بعد صــدور المـرسوم الـــملكي بتاريخ 13 ربيع الآخر 1443هـ، حـيث بدأ تمديد المُهلة فعليا منذ صدور المرسوم الملكي يوم 13 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 18 نوفمبر 2021، وتستمر المهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى 2 ذي الحجة 1443هـ الموافق 1 يوليو 2022م.

وأفاد أن التمديد جسّد فرصة ثمينة لكافة المنشآت لتسليم خططها التصحيحية والإجراءات التي سيطبقونها تجاه أنشطتهم بما يتوافق مع أحكام نظـام البيئة في المملكـة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.

وأضـاف أن هذا التمديد كفيل بتمكين كافة المنشآت التنموية خلال هذه الأشهر التسعة من القيام بتسليم الخطط التصحيحية إلى المركز عبر موقعه الإلكترونيwww.ncec.gov.sa أو فروعه لاعتمادها، وستوفر الخطط التي سيعتمدها المركز للمنشآت التي التزمت بالتسليم خلال هذه المهلة خارطة طريق جليّة الملامح يمكن معها البدء بالتصحيح الفعلي لحالات عدم الالتزام البيئي، وبما يترجم نظام البيئة في المملكة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنشآت التي لم تسلم خططها التصحيحية حتى الآن إلى التعجيل بتقديم تلك الخطط واغتنام الفرصة، مبينا أن الفترة التصحيحية تهدف إلى اعتماد خطط تعديل أوضاع المنشآت المخالفة للنظام في مختلف الأنشطة والقطاعات التنموية، داعيا إلى التواصل مع المركز عبر الرقم المخصص لدعمهم 988 والإيميل المخصص لخدمتهم [email protected] ، إلى جانب حسابات المركز الموحدة على شبكات التواصل الاجتماعي @NCECKSA.