شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس التعاون" يرحب بتمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم بتمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي .

وأكد الأمين العام أن الاتفاق على تمديد الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للازمة اليمنية، مثمنا جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية وكافة الأطراف في تمديد الهدنة والتي ستثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق.