شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان جهام: النشاط الموسيقي وسيلة لاكتشاف المواهب المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مبادرات واعدة تركزت على الارتقاء بالثقافة والفنون وجعلها نمطاً للحياة

وصف مشرف لجنة الموسيقى بجمعية الثقافة والفنون بالدمام، سلمان جهام ، النشاط الموسيقي بالخطوة المميزة؛ وقال: "منذ إنشاء وزارة الثقافة بهيئاتها المتخصصة، ونحن نرى المبادرات والاستراتيجيات الواعدة، المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، التي ركزت على الارتقاء بالثقافة والفنون وجعلها نمطاً للحياة".

موضحاً أن أهم ما يجب تعليمه للطلاب والطالبات في هذا الجانب هو القواعد الأساسية والنظريات الموسيقية بشكل مبسط يوضح أنها لغة محكية بشكل فني.

وأضاف: "من المعروف علمياً في المعاهد والاكاديميات أن الموسيقى لغة تقرأ بالعين من خلال قواعدها ونظرياتها وتُسمع بالأذن وتتفاعل معها الاحاسيس، لذلك من الضروري البدء بتعليم الحروف الموسيقية وكيفية قراءتها، وتجنب الدخول الى العمق الموسيقي". مؤكداً أن مهمة إيصالها لهذه الاعمار ليست بالسهلة.

وأوضح جهام أن الطالب عندما ينتهي من كيفية قراءة الحروف الموسيقية وطريقة غنائها صعوداً وهبوطاً، سيتمكن من التعامل مع المدرج الموسيقي بأسلوب القراءة وباستخدام العلامات الموسيقية لتكوين الجمل اللحنية وغنائها.

وأكمل :" بعد ذلك من الممكن أن يتاح للطالب التعرف على الآلات الموسيقية وطرق العزف عليها، ليطبق عمليا ما تعلمه نظريا في الفترة السابقة".

يذكر أن هذا التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم يهدف لتقديم محتوى إثرائي على منصة مدرستي لإكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى.