اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تؤكد خلال جلسة مباحثات مع وفد برلماني يمني على دعم المساعي الأممية من أجل وحدة واستقرار جمهورية اليمن الشقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بما يربط مملكة البحرين وجمهورية اليمن الشقيقية من علاقات أخوية وطيدة تشهد باستمرار تطوراً ونماءً في شتى المجالات ولا سيما على الصعيد البرلماني ، ومؤكدة معاليها حرص مملكة البحرين وسعيها الدائم بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ، ومساندتها وتأييدها لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات وطموحات الشعب اليمني الشقيق في الاستقرار والأمن والتقدم والرخاء.
ونوهت معالي رئيسة مجلس النواب ، خلال جلسة مباحثات مشتركة صباح اليوم (الخميس) بمقر مجلس النواب مع وفد برلماني من جمهورية اليمن الشقيقة برئاسة معالي الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني ، إلى أن مملكة البحرين في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية مع اليمن الشقيق ، فإنها تعمل بكل السبل مع الشركاء الإقليميين والدوليين إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي شامل يحقق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق ، وفقاً للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة اليمنية ، والجهود التي تبذل في إطار مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لإحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات المعتمدة دولياً ، وآخر تطورات الأوضاع العربية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، أعرب معالي الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني ، عن تقديره لمعالي رئيسة مجلس النواب نظير الحرص على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين، مشيدا بمواقف مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ، حفظه الله ورعاه، الداعمة بكل السبل لأبناء الشعب اليمني ، وحرصها التام على أمن اليمن واستقراره والمساهمة في تنميته ، متمنياً لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار.
الجدير بالذكر أن اللقاء قد حضره من أعضاء هيئة مكتب المجلس : سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب ، سعادة النائب على زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب ، سعادة النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، وسعادة خالد بو عنق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ، كما حضر اللقاء سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام، و سعادة الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات ، وسعادة السيد يحيى الملا الامين العام المساعد للجلسات واللجان، وسعادة السيد مصطفى عبدالعزيز مستشار شؤون الرئاسة.
في حين يضم الوفد البرلماني اليمني الشقيق أصحاب السعادة : الدكتور عبدالله ابو الغيث نائب رئيس مجلس الشورى ، وعلوي الباشا بن زبع عضو مجلس الشوري ، ومهدي علي عبدالسلام عضو مجلس النواب، وإنصاف علي محمد مايو عضو مجلس النواب ، والدكتور عبدالحق عبد الخالق عضو مجلس الشورى ، وعبدالله احمد عبيد مدير عام العلاقات العامة والمراسم بمجلس الشورى ، وحسين علي الشريف السكرتير الصحفي لرئيس مجلس الشورى ، وغانم سرحان الجبري سكرتير رئيس مجلس الشورى .
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