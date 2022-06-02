اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تؤكد خلال جلسة مباحثات مع وفد برلماني يمني على دعم المساعي الأممية من أجل وحدة واستقرار جمهورية اليمن الشقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت‭ ‬معالي‭ ‬السيدة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬زينل‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بما‭ ‬يربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬اليمن‭ ‬الشقيقية‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية‭ ‬وطيدة‭ ‬تشهد‭ ‬باستمرار‭ ‬تطوراً‭ ‬ونماءً‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬البرلماني‭ ‬،‭ ‬ومؤكدة‭ ‬معاليها‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسعيها‭ ‬الدائم‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬الشقيقة‭ ‬،‭ ‬ومساندتها‭ ‬وتأييدها‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬وطموحات‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬والتقدم‭ ‬والرخاء‭.‬

ونوهت‭ ‬معالي‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬،‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬مشتركة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭) ‬بمقر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬برلماني‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬اليمن‭ ‬الشقيقة‭ ‬برئاسة‭ ‬معالي‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬عبيد‭ ‬بن‭ ‬دغر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬اليمني‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬مع‭ ‬اليمن‭ ‬الشقيق‭ ‬،‭ ‬فإنها‭ ‬تعمل‭ ‬بكل‭ ‬السبل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬اليمنية‭ ‬عبر‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‭ ‬يحقق‭ ‬السلام‭ ‬والتنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬لليمن‭ ‬وشعبه‭ ‬الشقيق‭ ‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬للدستور‭ ‬والمبادرة‭ ‬الخليجية‭ ‬وآليتها‭ ‬التنفيذية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬،‭ ‬ومستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬اليمنية‭ ‬،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬لإحلال‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وفقاً‭ ‬للمرجعيات‭ ‬المعتمدة‭ ‬دولياً‭ ‬،‭ ‬وآخر‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬معالي‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬عبيد‭ ‬بن‭ ‬دغر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬اليمني‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمعالي‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نظير‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البرلماني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مشيدا‭ ‬بمواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬الداعمة‭ ‬بكل‭ ‬السبل‭ ‬لأبناء‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬،‭ ‬وحرصها‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬اليمن‭ ‬واستقراره‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تنميته‭ ‬،‭ ‬متمنياً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة‭ ‬وشعبها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرخاء‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬قد‭ ‬حضره‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ : ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬سلمان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬،‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬على‭ ‬زايد‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬،‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬،‭ ‬وسعادة‭ ‬خالد‭ ‬بو‭ ‬عنق‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬سعادة‭ ‬المستشار‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬بونجمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬و‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬ياسر‭ ‬صقر‭ ‬الشيراوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬والخدمات‭ ‬،‭ ‬وسعادة‭ ‬السيد‭ ‬يحيى‭ ‬الملا‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للجلسات‭ ‬واللجان،‭ ‬وسعادة‭ ‬السيد‭ ‬مصطفى‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬مستشار‭ ‬شؤون‭ ‬الرئاسة‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬يضم‭ ‬الوفد‭ ‬البرلماني‭ ‬اليمني‭ ‬الشقيق‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭ : ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬ابو‭ ‬الغيث‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬،‭ ‬وعلوي‭ ‬الباشا‭ ‬بن‭ ‬زبع‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشوري‭ ‬،‭ ‬ومهدي‭ ‬علي‭ ‬عبدالسلام‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وإنصاف‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬مايو‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالحق‭ ‬عبد‭ ‬الخالق‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬،‭ ‬وعبدالله‭ ‬احمد‭ ‬عبيد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والمراسم‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬،‭ ‬وحسين‭ ‬علي‭ ‬الشريف‭ ‬السكرتير‭ ‬الصحفي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬،‭ ‬وغانم‭ ‬سرحان‭ ‬الجبري‭ ‬سكرتير‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ .‬