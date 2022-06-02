اخبار الخليج – الوفد البرلماني العماني يختتم زيارته لمملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم‭ ‬اليوم‭ ‬وفد‭ ‬برلماني‭ ‬برئاسة‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬هلال‭ ‬المعولي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬،‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جاءت‭ ‬بدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬السيدة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬زينل‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬وبين‭ ‬المجلسين‭ ‬التشريعيين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتفعيل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬وتوحيد‭ ‬المواقف‭ ‬وتنسيق‭ ‬الرؤى‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ .‬

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وكان‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬مودعي‭ ‬الوفد‭ ‬البرلماني‭ ‬العماني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬،‭ ‬معالي‭ ‬السيدة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬زينل‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬النواب‭ : ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أحمد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬،‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬زايد‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬،‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬،‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬الانصاري‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬–‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬الشرف،‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬صالح‭ ‬بوعنق‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ .‬

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وأشاد‭ ‬الطرفان‭ ‬خلال‭ ‬اللقاءات‭ ‬المشتركة‭ ‬بما‭ ‬يشهده‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتهما‭ ‬الحكيمة،‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬،‭ ‬وبحرص‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬وبما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعبين‭ ‬ويعبر‭ ‬عن‭ ‬وحدة‭ ‬المصير‭ ‬التي‭ ‬تربطهما‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬المسئولين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬مجالات‭ ‬عديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬البناء‭ ‬والمثمر‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬التعاون‭ ‬البرلماني‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء،‭ ‬وبالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬

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وناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬،‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬،‭ ‬أهمها‭ ‬دور‭ ‬التشريعات‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتبادل‭ ‬الاستثماري‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬البحريني‭ ‬ومجلس‭ ‬الشورى‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬وتحفيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأخرى‭ ‬وتطبيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030م‭ ‬،‭ ‬ورؤية‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬2040م‭ ‬،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬يجمعهما‭ ‬من‭ ‬شواهد‭ ‬حضارية‭ ‬ضاربة‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬التاريخ‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬وثيقة‭ ‬وراسخة‭.‬