اخبار الخليج – الوفد البرلماني العماني يختتم زيارته لمملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم اليوم وفد برلماني برئاسة معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان الشقيقة ، زيارة رسمية لمملكة البحرين جاءت بدعوة كريمة من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ، حيث تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات وبين المجلسين التشريعيين في البلدين الشقيقين، إضافة إلى دعم وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتوحيد المواقف وتنسيق الرؤى في المحافل الإقليمية والدولية .
وكان على رأس مودعي الوفد البرلماني العماني الشقيق في مطار مملكة البحرين الدولي ، معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ، إضافة إلى أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب ، سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب ، سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، سعادة النائب أحمد يوسف الانصاري رئيس لجنة الخدمات – رئيس بعثة الشرف، سعادة النائب خالد صالح بوعنق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
وأشاد الطرفان خلال اللقاءات المشتركة بما يشهده البلدان في ظل قيادتهما الحكيمة، من نهضة وتطور في كافة القطاعات ، وبحرص الطرفين على تنمية أواصر التعاون مع بعضهما البعض وبما يلبي تطلعات الشعبين ويعبر عن وحدة المصير التي تربطهما ، كما تم التأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين في فتح مجالات عديدة للتعاون البناء والمثمر الذي يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين ، مع الإشارة إلى ضرورة العمل على توطيد التعاون البرلماني المشترك بين البلدين بالاستفادة من الدبلوماسية البرلمانية التي تسهم في تحقيق التقارب بين الأشقاء، وبالشكل الذي يدعم مسيرة التنمية في البلدين.
وناقش الجانبان ، مجموعة من محاور العلاقات الثنائية في كافة المجالات ، أهمها دور التشريعات في زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي والتبادل الاستثماري ، في إطار تبادل الخبرات واستكشاف الفرص ، إلى جانب مناقشة دور مجلس النواب البحريني ومجلس الشورى العماني في العمل على تشجيع وتحفيز التعاون في المجالات الأخرى وتطبيقاً لأهداف استراتيجية مملكة البحرين الاقتصادية 2030م ، ورؤية سلطنة عُمان 2040م ، انطلاقاً من أن العلاقات بين البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من شواهد حضارية ضاربة في عمق التاريخ و روابط وثيقة وراسخة.
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