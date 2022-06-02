اخبار الخليج – وزير شؤون الدفاع يستقبل سفير الجمهورية الجزائرية المعتمد لدى مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تؤكد خلال جلسة مباحثات مع وفد برلماني يمني على دعم المساعي الأممية من أجل وحدة واستقرار جمهورية اليمن الشقيقة

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