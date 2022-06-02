اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية سابقا

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين المستشار الادميرال المتقاعد كيفن دونيغان kevin m.donegan قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية سابقاً، بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وذلك صباح اليوم الخميس 2 يونيو 2022م.
وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد الأسطول الخامس للبحرية الامريكية سابقاً، كما تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار الضباط.
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