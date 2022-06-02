اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية سابقا

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬المستشار‭ ‬الادميرال‭ ‬المتقاعد‭ ‬كيفن‭ ‬دونيغان‭ ‬kevin m.donegan‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الخامس‭ ‬للبحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬سابقاً،‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬2‭ ‬يونيو‭ ‬2022م‭.‬

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وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بقائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الخامس‭ ‬للبحرية‭ ‬الامريكية‭ ‬سابقاً،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للإمداد‭ ‬والتموين،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭.‬