اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل نائب قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬الفريق‭ ‬بحري‭ ‬جيمس‭ ‬مالوي‭ ‬james malloy‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للقوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬2‭ ‬يونيو‭ ‬2022م‭.‬

ورحب‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بنائب‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬وتم‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬خاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬منها‭ ‬بالتنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬والتعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للإمداد‭ ‬والتموين،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭.‬