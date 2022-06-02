اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل نائب قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الفريق بحري جيمس مالوي james malloy نائب قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية والوفد المرافق، وذلك بحضور بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وذلك صباح اليوم الخميس 2 يونيو 2022م.
ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بنائب قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق، وتم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري.
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