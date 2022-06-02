اتحاد الغرف السعودية يعلن تأسيس مجلس الأعمال السعودي البرازيلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلن اتحاد الغرف السعودية، عن تشكيل الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البرازيلي في دورته التأسيسية، واكتمال تسمية أعضاء لجنته التنفيذية، برئاسة مشعل بن حثلين ونائبيه وعد أبو نيان والدكتور بدر البصيّص، وعضوية كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني “سالك” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن” والشركة الوطنية للنقل البحري.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري، إن العمل لدينا جارٍ لتدعيم المجلس بعدد من أصحاب الأعمال السعوديين المتخصصين في الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي الجوي والبحري وقطاع الطاقة بجميع أنواعها والصناعة والدفاع، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في القطاع الرياضي والصحي والثقافي والتعليمي والسياحي والترفيهي.

وأضاف: نحن في اتحاد الغرف السعودية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، نهدف إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع شركائنا الرئيسيين على مستوى العالم، مثل البرازيل بإمكانياتها الكبيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 56% عام 2021 (21 مليار ريال) مقارنة بعام 2020 (14 مليار ريال).