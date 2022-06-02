مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12605.01 نقاط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 161.46 نقطة ليقفل عند مستوى 12605.01 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 178 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 362 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، الصقر للتأمين، الوطنية، أنعام القابضة، والصادرات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات معادن، بترو رابغ، التأمين العربية، الرياض، والمنجم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.44% و 4.68% .

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فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، دار الأركان، اس تي سي، معادن، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 35.17 نقطة ليقفل عند مستوى 22844.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 345 ألف سهم تقاسمتها 2386 صفقة.