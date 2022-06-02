نجاح فرضية حريق وهمي بقسم القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬للجنة‭ ‬أصحاب‭ ‬المعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬رؤساء‭ ‬هيئات‭ ‬وجمعيات‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون

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