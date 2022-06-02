أمين عسير :حديقة الأندلس ستكون نموذجا لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة

محمد بن مسعود - الدمام - تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أعمال تطوير حديقة الاندلس بمدينة أبها .

و جاء مشروع تطوير حديقة الاندلس الواقع على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتحويلها من حديقة مسورة إلى حديقة مفتوحة.

وأكد الدكتور وليد الحميدي بأن المشروع يهدف إلى جعل الحديقة، التي تمتد على مساحة 35 ألف متر مربع، وتزيد مساحة المسطحات الخضراء فيها على‏ 17 ألف متر مربع، مفعمة بالترفيه والتسلية ونابضة بالحياة، من خلال دمجها لمجموعة من الخدمات المبتكرة وفقاً لأعلى المعايير و المواصفات ، لتكون نموذجا فريدا من نوعه لتحسين المشهد الحضري لأنسنه المدن ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة .

ويتميز مشروع تطوير حديقة الاندلس الجاري تنفيذه حالياً ، بوجود مسطحات خضراء مخصصة للأنشطة في الهواء الطلق ، بالإضافة إلى الممشى الرئيس والممرات ومسار مخصص لرياضة الدراجات الهوائية ، و جلسات ذات اضاءة ذكية ومواقف سيارات، إضافةً إلى تغذية المشروع بالأشجار والورود.

ويجسد المشروع سعي أمانة عسير وحرصها على توفير سبل الراحة و الترفيه للمواطنين والمقيمين و الزوار من خلال تنويع الخيارات الترفيهية المتنوعة وفقاً لأعلى المعايير و المواصفات ، وكذلك توسيع خريطة المسطحات الخضراء، وتنويع منظومة الحدائق الترفيهية بما يحقق رؤية المملكة 2030، ويرسخ مكونات البنية التحتية القادرة على مواكبة حجم النمو والاستدامة الذي تحققه منطقة عسير في المجالات كافة.