حساب المواطن: صرف دعم دفعة يونيو الخميس القادم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن برنامج حساب المواطن، أنه باقِ 7 أيام على إيداع دعم الدفعة الـ55 (يونيو 2022م) في حسابات المستفيدين؛ حيث سيتم الإيداع يوم الخميس المقبل الموافق 9 يونيو بدلًا من يوم الجمعة الموافق 10 يونيو.

يذكر أن برنامج حساب المواطنين يقوم بإيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

كان برنامج حساب المواطن، أعلن منذ أيام عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الـ55 لشهر يونيو 2022.

وأوضح أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي

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من جهة أخرى، ذكر برنامج حساب المواطن، أنه يتطلب على المُستفيد حذف المستندات التي تنتهي صلاحيتها من حسابه؛ لتجنب التأثير على أهليته واستحقاقه.

وأوضح أن استقدام العمالة المنزلية لا يؤثر على الدعم، وأن هناك عدة معايير يتم على أساسها احتساب مبلغ الدعم، منها دخل الأسرة وعدد أفرادها.