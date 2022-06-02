ممثلة‭ ‬مغمورة‭ ‬خطفت‭ ‬قلب‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬منها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ 22 ‭ ‬سنة

محمد بن مسعود - الدمام - إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬سمعت‭ ‬قبل‭ ‬الآن‭ ‬بأسترالية‭ ‬اسمها‭ ‬Natasha Basset‭ ‬وعمرها‭ ‬29‭ ‬سنة،‭ ‬فاعلم‭ ‬أن‭ ‬مثلك‭ ‬مليارات،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬المقيمة‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬أعوام‭ ‬بنيويورك،‭ ‬ممثلة‭ ‬شاركت‭ ‬منذ‭ ‬2012‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مسلسلات‭ ‬و10‭ ‬أفلام،‭ ‬أحدثها‭ ‬Elvis‭ ‬الذي‭ ‬سيبدأ‭ ‬عرضه‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويروي‭ ‬حياة‭ ‬‮«‬ملك‭ ‬الروك‭ ‬أند‭ ‬رول‮»‬‭ ‬الأميركي‭ ‬Elvis Presly‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬1977‭ ‬بعمر‭ ‬42‭ ‬تقريبا‭.‬

الجديد‭ ‬عن‭ ‬الممثلة‭ ‬المغمورة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما،‭ ‬جعلها‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شفة‭ ‬ولسان،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اتضح‭ ‬أنها‭ ‬خطفت‭ ‬أغنى‭ ‬قلب‭ ‬في‭ ‬العالم‭.. ‬قلب‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬منها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬سنة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬شائعة‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬وتطرق‭ ‬إليها‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬موقع‭ ‬Hollywood Life‭ ‬المختص‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بأخبار‭ ‬النجوم‭ ‬والمشاهير‭.‬

وكانت‭ ‬الشائعة‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬عاطفية‭ ‬بدأت‭ ‬تلوح‭ ‬خيوطها‭ ‬بين‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬Tesla‭ ‬لصناعة‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬وممثلة‭ ‬أسترالية،‭ ‬ثم‭ ‬نامت‭ ‬الشائعة‭ ‬طوال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين،‭ ‬واستيقظت‭ ‬عبر‭ ‬خبر‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬ولم‭ ‬ينفه‭ ‬ماسك‭ ‬أو‭ ‬سواه،‭ ‬وفيه‭ ‬كشفت‭ ‬هوية‭ ‬الصديقة‭ ‬الجديدة‭ ‬لمن‭ ‬وجدت‭ ‬‮«‬العربية‭.‬نت‮»‬‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مجلة‭ ‬Forbes‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأميركية،‭ ‬أن‭ ‬ثروته‭ ‬كانت‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬225‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭.‬

وفي‭ ‬التقرير‭ ‬الإخباري‭ ‬ذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ناتشا‭ ‬باسيت‮»‬‭ ‬ظهرت‭ ‬تنزل‭ ‬بصحبة‭ ‬ماسك‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة،‭ ‬هبطت‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭. ‬كما‭ ‬نشرت‭ ‬صوراً‭ ‬حديثة‭ ‬له‭ ‬وهو‭ ‬يتناول‭ ‬معها‭ ‬طعام‭ ‬الغداء‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬St.Tropez‭ ‬بالريفييرا‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬المتوسط،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬حدث‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬5‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬ولادة‭ ‬ابنته‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬السابقة‭ ‬المغنية‭ ‬غرايمز‮»‬‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬الطفلة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬طالعت‭ ‬‮«‬العربية‭.‬نت‮»‬‭ ‬بوسائل‭ ‬إعلامية‭ ‬أخرى،‭ ‬ليست‭ ‬منها،‭ ‬فيما‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬المعروض‭ ‬أعلاه‭ ‬صور‭ ‬للاثنين،‭ ‬مع‭ ‬مزيد‭ ‬عن‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الطامح‭ ‬لشراء‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬والممثلة‭.‬

زوجات‭ ‬وعشيرات‭ ‬وأبناء

والمعروف‭ ‬عن‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬SpaceX‭ ‬للخدمات‭ ‬الفضائية‭ ‬أنه‭ ‬أب‭ ‬لسبعة‭ ‬أبناء،‭ ‬من‭ ‬زواجه‭ ‬ومعاشرته‭ ‬لأربع‭ ‬نساء‭: ‬الأولى‭ ‬تصغره‭ ‬بعامين،‭ ‬تعرف‭ ‬إليها‭ ‬حين‭ ‬دراستهما‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬بلدها‭ ‬كندا،‭ ‬هي‭ ‬الكاتبة‭ ‬Jennifer Justine‭ ‬التي‭ ‬تزوجها‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬وانتقلت‭ ‬معه‭ ‬للعيش‭ ‬بمدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬حيث‭ ‬ولد‭ ‬ابن‭ ‬لهما‭ ‬بعد‭ ‬عامين،‭ ‬سمياه‭ ‬Nevada‭ ‬وتوفي‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬أسابيع،‭ ‬تلاه‭ ‬في‭ ‬2004‭ ‬توأمان،‭ ‬ثم‭ ‬3‭ ‬توائم‭ ‬بعد‭ ‬عامين،‭ ‬وبعده‭ ‬فصل‭ ‬الطلاق‭ ‬في‭ ‬2008‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭.‬

وفي‭ ‬2010‭ ‬تزوج‭ ‬ماسك‭ ‬الممثلة‭ ‬البريطانية‭ ‬Talulah Riley‭ ‬البالغة‭ ‬37‭ ‬حاليا‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عمر‭ ‬الزواج‭ ‬كان‭ ‬قصيرا،‭ ‬وانتهى‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬بالطلاق‭. ‬ثم‭ ‬تزوجها‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬ثانية،‭ ‬وثانية‭ ‬فصله‭ ‬الطلاق‭ ‬عنها‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬ليقيم‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬علاقة‭ ‬قصيرة‭ ‬دامت‭ ‬عاما‭ ‬واحدا‭ ‬مع‭ ‬الممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬Amber Heard‭ ‬بعد‭ ‬طلاقها‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬من‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭.‬

بعدها،‭ ‬واعد‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬المغنية‭ ‬الكندية‭ ‬Grimes‭ ‬المولودة‭ ‬باسم‭ ‬Claire Boucher‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬فانكوفر‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬34‭ ‬سنة،‭ ‬فعاشا‭ ‬معا‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬وخلالها‭ ‬ولد‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬طفل‭ ‬سمياه‭ ‬X‭ ‬Æ‭ ‬A-Xii‭ ‬تلته‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬ولادة‭ ‬طفلة‭ ‬لماسك،‭ ‬سماها‭ ‬Exa Dark Sideræl‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬من‭ ‬المغنية‭ ‬‮«‬غرايمز‮»‬‭ ‬كما‭ ‬أشيع،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬‮«‬أم‭ ‬بديلة‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬اعترفت‭ ‬به‭ ‬المغنية‭ ‬نفسها‭.‬