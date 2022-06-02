وكيل إمارة القصيم يترأس اجتماع للجنة العامة لمجلس المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬يلتقي‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬ألون‭ ‬أوشبيز‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الشؤون‭ ‬الخار

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