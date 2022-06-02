خادم الحرمين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ”60 ” مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ “60”مواطناً لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات ، وفيما يلي أسماء المتبرعين :

عبدالرحمن بن سليم بن محمد العطوي ، ابراهيم بن علي بن محمد عسيري ، ممدوح بن خلف بن ثواب المطيري ، العريف/ محمد بن علي بن مفرح الشهري ، عبدالله بن خلف بن مفلح الشمري ، عبدالله بن خالد بن عبدالله الشعبان ، مروان بن احمد بن سليمان أبا الخيل ، الملازم أول/ صالح بن عايض بن محمد الشمراني ، طلال بن عيد بن سلمان الجهني ، العريف/ محمد بن شنيف بن نايف السفياني ، العريف/ فواز بن برغش بن رغاي العنزي ، الرائد/ عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز البسام ، عبدالعزيز بن عليوي بن عبدالله العنزي ، خالد بن فريح بن دخيل الشمري ، معاذ بن نفجان بن محمد النفجان ، عماد بن ناصر بن محسن الحارثي ، حسين بن علي بن علي العبود ، عمر بن عبدالعزيز بن محمد اللعبون ، محمد بن عبدالله بن رمضان الغامدي ، الرقيب/ بدر بن فضي بن محمد الشمري ، العريف/ عبدالمحسن بن بناي بن متلع المطيري ، باسم بن عبدالله بن صالح الحجيلي ، عبدالرحمن بن حمود بن محمد الجارد ، اسامه بن عبدالكريم بن عبدالمجيد سمرقندي ، الرئيس رقباء/ علي بن ابراهيم علي المسند ، وليد بن ساري بن محمد السويلم ، الرئيس رقباء الفني/ ابراهيم بن حسين بن شاهر الشريف ، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الماضي ، سليمان بن عبدالله بن احمد اليعيش ، عبدالملك بن عثمان بن احمد الأمير ، سعد بن علي بن عبدالله العمري ، محمد بن فهد بن محمد المطلق ، العريف/ مجدي بن احمد بن بحيص حكمي ، فني خدمات المرضى أول/ ابراهيم بن محمد بن سعود البقعاوي ، يوسف بن ابراهيم بن سليمان المقيطيب ، العريف/ سامي بن عبدالرحمن بن عبدالله الاسمري ، الرقيب/ رضاء بن حمد بن سالم الشمري ، سعد بن محمد بن سعود السهلي ، احمد بن منصور بن سعد السعد ، الرقيب/ عبدالله بن سليمان بن عبيد الشمري ، العريف/ سالم بن ناصر بن سالم السبيعي ، الوكيل الرقيب/ قايد بن عبيدالله بن غريب العنزي ، الوكيل الرقيب/ حسن بن مطر بن سعيد الغامدي ، العريف/ ردعان بن سيف بن ردعان الفحيل ، الملازم أول/ سالم بن خالد بن سالم الجري ، ماجد بن محمد بن سعد السياري ، وليد بن ضواي بن حبيب العتيبي ، المقدم/ فايز بن عزيز بن معند العنزي ، نايف بن حماد بن مرشد الجهني ، الرقيب/ عيسى بن محمد بن ديدي العنزي ، حبيب بن علي بن عبدالكريم السويلم ، محمد بن حمد بن حمد الحمد ، عبدالرحمن بن مرزوق بن عبدالرحمن العتيبي ، نايف بن سالم بن عطوان الشمري ، عبدالله بن محمد بن مسفر القحطاني ، الرقيب/ سلطان بن سحيم بن سعود العنزي ، عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الحسن ، الرقيب/ ابوطالب بن احمد بن درويش السيد.