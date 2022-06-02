الربيعة: بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن.

وأوضح أن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام، وأن التقنيات الرقمية ستساعد كثيرًا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، مؤكدًا أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج، حسب «العربية».

وأضاف أن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر.

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وأكد أنه تم إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدًا عن الحملات، لافتًا إلى أن تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن، كما تم إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج المملكة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أن إجراءات التقديم من داخل المملكة؛ لحجّ عام 1443هـ ستعلن قريبًا، مطالبة عموم الراغبين في الحجّ من داخل المملكة؛ عدم التعامل مع أيّ مواقع مشبوهة تروّج للحجّ، أو لخدمات التسجيل فيه.

وفي وقت سابق أعلن الربيعة، أن العمرة الآن متاحة للجميع، موضحًا أنه قبل عامين من الآن تم إيقاف العمرة بسبب وباء كورونا ولكنها الآن متاحة للجميع، وأنه يمكن حجز العمرة في أيّ وقت عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا»، وأن مكة والمدينة في انتظار الجميع بشوق.