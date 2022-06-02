الطيران المدني تحدد 3 اشتراطات صحية للحجاج القادمين من الخارج

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، تعميمًا للناقلات الجوية بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ. وأوضحت الهيئة –عبر تويتر- أن الاشتراطات تتضمن التالي: ـ أن يكون عمر المسافر أقل من (65) عامًا ميلادية. أخبار قد تهمك ـ استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (کوفید-19) المعتمدة في وزارة الصحة. ـ تقديم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

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