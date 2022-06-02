قرار بمنع المسافرين لخارج المملكة من وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعميماً جديداً يشمل جميع الناقلات العاملة بمطارات السعودية بما يشمل الطيران الخاص، بعدم السماح للركاب المغادرين من مطارات السعودية بوضع عبوات زمزم داخل الأمتعة الموزونة. وشدد التعميم على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك

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