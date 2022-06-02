حار جدًّا .. “طقس الخميس” بتوقيع “الحصيني”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة “تسميات المناخية”، عبدالعزيز الحصيني، بحسب المراصد اليوم الخميس، أجواءً من حارة إلى حارة جدًّا على معظم المملكة والخليج.

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