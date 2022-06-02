أبرزهم مقاومة السرطان ..تعرف علي الفوائد صحية للشاي الأخضر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ساعد الشاي الأخضر في مكافحة أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية.

ويتميز الشاي الأخضر باحتوائه أيضا على مادة الكاتيكين التي لها خصائص مضادات الأكسدة القوية مما يساعد في مكافحة السرطان. كما يحتوي الشاي الأخضر على ربع محتوى الكافيين الموجود في القهوة؛ ما يجعله أكثر صحة ويساعد على الاسترخاء. كان العالم الياباني إيتشي فوكوشيما أوضح أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر يسمح بالتخلص من عدد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان. وأكد التحليل لعام 2021 ونتائج العديد من الدراسات، أن استهلاك الشاي الأخضر كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمجموعة واسعة جدًا من الأمراض. أخبار قد تهمك وتشمل تلك الأمراض التي يضمن الشاي الأخضر تحييد مخاطرها، بعض أنواع السرطان مثل سرطان بطانة الرحم والرئة والمبيض والموت القلبي.

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