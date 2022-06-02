اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس رطب خلال النهار لكنه معتدل بوجه عام خلال الليل

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- رطباً نسبياً ولكنه حار خلال النهار.

الرياح شرقية بوجه عام من 3 إلى 8 عقد وتصل من 8 إلى 13 عقدة احياناً بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 25%.

أعلى مد في الساعة 7:13 صباحاً و في 6:59 مساء وأدنى جزر في الساعة 1:12 مساء وفي 1:37 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 4:45 صباحاً والغروب عن الساعة 6:26 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 6:46 صباحاً والأفول في الساعة 9:09 مساء.