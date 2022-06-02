محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- رطباً نسبياً ولكنه حار خلال النهار.
الرياح شرقية بوجه عام من 3 إلى 8 عقد وتصل من 8 إلى 13 عقدة احياناً بعد الظهيرة.
ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.
درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 25%.
أعلى مد في الساعة 7:13 صباحاً و في 6:59 مساء وأدنى جزر في الساعة 1:12 مساء وفي 1:37 صباحاً.
شروق الشمس كان في تمام الساعة 4:45 صباحاً والغروب عن الساعة 6:26 مساء.
بزوغ القمر في الساعة 6:46 صباحاً والأفول في الساعة 9:09 مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس رطب خلال النهار لكنه معتدل بوجه عام خلال الليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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