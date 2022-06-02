رياح سطحية وتدني في مستوى الرؤية.. توقعات طقس اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية والتي تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة مما يؤدي إلى تدن في الرؤية الأفقية قد يصل إلى شبه انعدام في الرؤية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل، كما يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات الجنوبية الغربية، وما تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،

وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.