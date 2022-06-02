تعليم الطائف يطلق الخطة الاستراتيجية لمستقبل العملية التعليمية بالمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف خطة استراتيجية لطريق مستقبل العملية التعليمية بالمحافظة، بهدف إعداد جيل قادر على التعامل مع متغيرات العصر، وإيجاد بيئات مدرسية جاذبة للطلبة، وتعميق التواصل الإيجابي والبناء مع الأسر وبناء العلاقة المتميزة، و العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية للمعلمين ورفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات

وعقدت الإدارة العامة للتعليم بمحاطة الطائف لقاءها الأول بالقيادات التعليمية من البنين والبنات لرسم خارطة طريق لمستقبل العملية التعليمية بالطائف، وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف أن الإدارة ستنطلق في مرحلتها القادمة وفق خطة استراتيجية واضحة ومحددة ترتكز على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، لما للتخطيط الاستراتيجي من أهمية كبيرة باعتباره أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل في أي جهة.