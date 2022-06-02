شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع الطائف الجبلية تضخ إنتاجا وفيرا من الفواكه الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضخ مزارع الطائف هذه الأيام إنتاجا وفيرا ومتنوعا من الفواكه الموسمية المحلية، مثل التوت و المشمش والبخارى والخوخ والتفاح وغيرها من الفواكه التي تشتهر الطائف بإنتاجها، و يقبل عليها الأهالي والسائحون، لما تتميز به من جودة عالية وطعم لذيذ.

ووثقت عدسة "واس" انتشار مزارع الطائف التي طرحت هذا الموسم إنتاجا وفيرا من الفواكه على ضفاف الأودية والمرتفعات والمنحدرات الجبلية وعلى جنبات أودية الهدا والشفا و"وادي محرم" و"بلاد قريش" و"طويرق" و"ثمالة" و"ليه"، إلى جانب مراكز محافظة ميسان جنوب الطائف كـ"بني مالك" و"ثقيف" و"بالحارث" التي تعد المراكز المنتجة للعديد من أنواع الفواكه ذات المذاق الفريد، نظرا للبيئة المميزة التي تمتلكها هذه المراكز، وتوافر فرص النجاح لهذه الزراعة بدءا من التربة الخصة وكميات الماء، والطقس المعتدل على مدار العام، والخبرة التي يمتلكها أبناء هذه المناطق في الشأن الزراعي.

ويتمكن زوار الطائف من تناول الفواكه المحلية وشراءها من خلال الأكواخ ومباسط العرض التي تبيع المنتجات الزراعية على الزوار، وتنتشر على مساحة كبيرة من في مرتفعات جبال الطائف وبجوار القرى الزراعية المحيطة بالمحافظة، ومن خلال المحال والأسواق التجارية.

ويعتمد المزارعون في فترات الإنتاج الوفير بالتوسع في تسويق هذه المحاصيل في أسواق مكة المكرمة وجدة والرياض والقصيم، لمجابهة وفرة العرض وزيادته عن الطلب في السوق المحلي، كما يتم تصريف كميات كبيرة من الإنتاج خلال موسم الصيف، حيث تستقبل الطائف المصطافين في المحافظة ويستمتعون بتذوق طعم الفواكه الموسمية، إلى جانب التنقل بين البساتين الغناء، وشراء كميات من هذه الفاكهة كهدايا للأهل والأصدقاء لدى عودتهم إلى ديارهم، وهي عادة اعتاد عليها زائرو مدينة الطائف من جميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي مرتفعات مركز الشفا والهدا يتم إنتاج أجود أنواع الفاكهة ومنها المشمش والتين الشوكي الذي ينتظر نضوجه خلال الفترة القادمة ويطلق عليه اسم البرشومي، حيث يعد من أفضل الأنواع نظرا لجودته العالية وطعمه الحلو اللذيذ.

ويترقب مزارعو الطائف موسم الرمان والعنب، والذي سيلعب دورا مهما في ازدياد المبيعات إلى مستويات قياسية نظرا لأن الرمان والعنب من أشهر فواكه الطائف وألذها، وتصل قيمة العبوة من هذه المنتجات المحلية إلى مستويات عالية حسب الجودة وكمية الإنتاج الموسمي.