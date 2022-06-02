الأخضر يبدأ أول تدريباته في معسكر أسبانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أجري المنتخب الوطني مساء أمس الأربعاء أولى حصصه التدريبية بمعسكره المقام بمدينة اليكانتي الأسبانية، حتى يوم 9 يونيو الجاري، وذلك على «ملعب منتجع لافينكا».
ويأتي هذا المعسكر في مستهل تحضيرات الأخضر لمونديال قطر 2022، والمقرر أن ينطلق في شهر نوفمبر المقبل.
ووصل منتخبنا أمس الأول إلى مطار اليكانتي، وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار أليكانتي، رئيس قسم المراسم بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا نبيل الزهراني. من جانبه، قدم مدير المنتخب الوطني حسين الصادق، شكره وتقديره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقتها البعثة منذ وصولها.
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