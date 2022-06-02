معايير تطبيق الرسوم في الأراضي البيضاء للمرحلة الثانية بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضح برنامج الأراضي البيضاء معايير تطبيق الرسوم في الأراضي البيضاء للمرحلة الثانية، والتي تم تطبيقها في مدينة الرياض.
وأشار البرنامج إلى أن المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء تتمثل في أن أي أرض مساحتها 10 آلاف متر فأكثر، تقع داخل النطاق التي أعلنت عنه الوزارة تكون خاضعة للرسوم، سواء كانت سكنية أو سكنية تجارية.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء، تتضمن أيضًا أي مجموعة من الأراضي المنفصلة التي تقع ضمن مخطط واحد، ووصل مجموعها إلى 10 آلاف متر فأكثر، تكون خاضعة للرسوم.
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