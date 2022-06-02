أنظمة طاقة شمسية للمنشآت الحكومية في 5 مناطق - #عاجل

ويشمل المشروع تركيب 9 أنظمة شمسية بسعة 1 ميجاواط من الطاقة في 9 مواقع مختلفة، منها 7 مواقع عبارة عن أنظمة مثبتة على الأسطح، وموقعين منها بمثابة أنظمة مثبتة على سطح الأرض في مدن الرياض وجدة، والظهران والجوف وجازان. توزيع الشبكة وفي سياق ذي صلة باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السعودية، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق، البدء في تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الطاقة جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة. مستندات ومخططات وأوضحت الوزارة أن الهدف من وضع وتنفيذ الاشــتراطات توفير المتطلبات اللازمة لحماية وسلامة الأرواح والممتلكات من خلال تنظيــم ومراقبة التصميم الهندسي لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني والمنشآت داخل المملكة، مؤكدة أن الاشتراطات تستهدف جميع المستفيدين من الخدمة من المفتشين، والمقاولين، والمصممين، والمكاتب الهندسية والاستشارية، والمستفيدين من النظام.
وأفادت أن الاشتراطات تشتمل على مراجعة المستندات والمخططات، والتفتيــش النهــائي الخاص بفحــص المبنــى إنشــائيا قبــل المكتــب الاستشــاري، قبل منح الضوء الأخضر لمزود الخدمة لاستكمال إجراءات الربط.
مما يذكر أن تفعيل منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وتطبيقها يتم بمشاركة عدة جهات تشمل: «وزارة الطاقة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة التجارة، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مدينة الملك عبدلله للطاقة الذرية والمتجددة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة».
المناطق المستهدفة
01 الرياض
02 مكة المكرمة
03 الشرقية
04 جازان
05 الجوف
المدن المستهدفة
01 الرياض
02 جدة
03 الظهران
04 جيزان
05 دومة الجندل
06 سكاكا
07 طبرجل
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