شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة استبيانات «تجربة المريض» شهريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل «تجربة المريض» فعالياتها بمستشفى الحرس الوطني بالدمام، والتي انطلقت الأحد الماضي، بهدف تحسين تجربة المريض، وبلغ عدد الزوار 1200 شخص خلال 4 أيام.

وأوضحت مدير تجربة المريض بمستشفى الحرس الوطني بالدمام، د. رنيم البليهد، أن التجربة هي بداية تغير جذري من أجل خدمة المريض، عبر التأكد من أن جميع الخدمات الطبية متوفرة وسلسة، والتي تشمل مواقف السيارات والمختبر والصيدلية، لافتة إلى أن طريقة التقييم تكون عقب خروج المريض من العيادة وإرسال استبيان دقيق لقياس الرضا عن الخدمات، ويتم إرساله إلى مركز موحد بالرياض.

وبينت أن مراجعة الاستبيانات تتم شهريا، مع الالتزام بتحسين النقاط التي أخذت علامة منخفضة، مشيرة إلى وجود خدمة «نحن نرعاكم»، والتي تستهدف تقديم الرعاية للمرضى الموجودين في أماكن بعيدة بدلا من تكبد عناء السفر، لافتة إلى أن الخدمة متاحة طوال 24 ساعة، سواء عبر الاستشارات الطبية أو معرفة المواعيد أو الإجازات الطبية.