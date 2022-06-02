شكرا لقرائتكم خبر عن النساء أكثر عرضة للإصابة بـ«التصلب اللويحي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد استشاري أعصاب أطفال ورئيس وحدة الأعصاب بقسم الأطفال بشبكة القطيف الصحية د. صالح المبارك، أن مرض التصلب اللويحي يصيب أعمارا مختلفة من الأطفال والمراهقين والكبار والأغلب يصيب ما بين 20 و40 سنة والمتوسط العمري للإصابة هو عمر 29 عاما، ويصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة الضعف أي 2 إلى 1، ويقدر عدد الإصابات عالميا بما يزيد على مليوني مصاب.

ولفت د. المبارك، خلال فعالية نظمتها شبكة القطيف الصحية عن المرض، إلى وجود عوامل ترفع من الإصابة بالمرض، مثل الإصابة بالفيروسات، أو التعرض للحرارة، أو نقص فيتامين «د»، وأعراض للمرض مثل، عدم اتضاح الرؤية، وصعوبة في البلع، والمضاعفات متعددة منها تصلب العضلات أو التشنجات، وشلل عادة في الساقين، ومشكلات في المثانة أو الأمعاء أو الوظائف الجنسية، وتغيرات عقلية مثل النسيان أو تقلب المزاج أو الاكتئاب، والصرع، وجميع المضاعفات يتم التعامل معها وعلاجها من قبل الطبيب. مبينا أن التاريخ المرضي مع الكشف السريري هو الخطوة الأولى التي تشير إلى التصلب اللويحي، والتصوير بالرنين المغناطيسي يعتبر الأداة الأساسية للتشخيص، والبزل القطني وهو أخذ عينة صغيرة من السوائل من القناة الشوكية لدى المريض، واختبارات الدم.