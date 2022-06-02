شكرا لقرائتكم خبر عن النساء أكثر عرضة للإصابة بـ«التصلب اللويحي» والان نبدء بالتفاصيل
ولفت د. المبارك، خلال فعالية نظمتها شبكة القطيف الصحية عن المرض، إلى وجود عوامل ترفع من الإصابة بالمرض، مثل الإصابة بالفيروسات، أو التعرض للحرارة، أو نقص فيتامين «د»، وأعراض للمرض مثل، عدم اتضاح الرؤية، وصعوبة في البلع، والمضاعفات متعددة منها تصلب العضلات أو التشنجات، وشلل عادة في الساقين، ومشكلات في المثانة أو الأمعاء أو الوظائف الجنسية، وتغيرات عقلية مثل النسيان أو تقلب المزاج أو الاكتئاب، والصرع، وجميع المضاعفات يتم التعامل معها وعلاجها من قبل الطبيب. مبينا أن التاريخ المرضي مع الكشف السريري هو الخطوة الأولى التي تشير إلى التصلب اللويحي، والتصوير بالرنين المغناطيسي يعتبر الأداة الأساسية للتشخيص، والبزل القطني وهو أخذ عينة صغيرة من السوائل من القناة الشوكية لدى المريض، واختبارات الدم.