شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحة تكميلية فائقة الدقة بمجرى البول الخلفي والصمام البولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حضر مريض إلى عيادة المسالك البولية محولا من أحد المراكز الصحية يعاني من قطع كامل بمجرى البول الخلفي على أثر سقوط من ارتفاع طابقين أدى إلى قطع الاحليل وانحباس بولي لزم تركيب قسطرة فوق العانة ولمدة ستة أشهر ثم تم تحويله إلى مستشفى المواساة - الدمام.

قام الفريق الطبي بقسم المسالك البولية بإشراف الدكتور عادل فرحات استشاري جراحة المسالك البولية ورئيس القسم بدراسة حالة المريض مع استكمال كافة الفحوصات المطلوبة لمثل هذه العملية التكميلية والترميمية لإعادة توصيل مجرى البول الخلفي والأمامي مع مراعاة صمام التحكم البولي والذي إذا تضرر لا قدر الله قد يؤدي إلى حدوث سلس بولي كامل.

بفضل من الله وتوفيقه تمت جراحة ميكروسكوبية لمنطقة العجان للوصول إلى البروستاتا ومجرى البول المصاب بالقطع وتم تحرير مجرى البول أسفل عظمة العانة وتخليق قناه بولية تكميلية من الغشاء المبطن للشفاة ثم استكمال الترميم لكافة الجزء المصاب من الاحليل وتعويضه كاملا.

وتماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى لممارسة حياته بشكل طبيعي وبكامل السيطرة والتحكم دون حدوث سلس بولي.

هذا النوع من العمليات يعد من الجراحات شديدة التعقيد وعالية الخطورة والأكثر تقدما واعتمادا على المهارات والخبرات الطبية والتي تتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الفرعية الدقيقة وتوفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية بهذا المجال.