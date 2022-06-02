شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف: مشاريع الطرق ستحدث نقلة نوعية في الحركة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجَّه محافظ القطيف إبراهيم الخريف بإنهاء أي معوقات أو عقبات تواجه استكمال تنفيذ مشاريع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمحافظة، بشكل سريع وعاجل، مؤكدًا أن مشاريع الطرق والتوسعة الجارية ستحدث نقلة نوعية في انسيابية الحركة المرورية في حال الانتهاء من تنفيذها.

واطلع المحافظ، ميدانيًّا، على سير مشروع ازدواج طريق «القطيف - العوامية - صفوى»، بطول 7 كيلو مترات، وازدواج طريق «الجش - عنك»، الجاري العمل فيه وفقًا لما هو مخطط له، إضافةً إلى مشروع طريق «صفوى - رحيمة»، الذي يشكِّل حلقة وصل تنموية للمحافظة.

وتفقد في جولة ميدانية، أمس، مشاريع وزارة النقل، الجاري تنفيذها، يرافقه نائب المدير العام م. أحمد اليامي، ومدير عام المشاريع بفرع وزارة النقل في الشرقية، وعدد من المهندسين والمسؤولين بفرع الوزارة، ورئيس بلدية محافظة القطيف م. صالح القرني.

وواصل المحافظ الجولة لتشمل امتداد الطريق من صفوى مرورًا ببلدة العوامية وصولًا لبلدتي القديح والبحاري، واستمع إلى شرح قدمه المهندسون المشرفون على تنفيذ المشاريع عن مراحلها وما وصلت إليه حتى الآن، ونِسب الإنجاز والتحديات.

وأكد الحرص على إنهائها في وقتها، وبما يكفل عدم تأخر أي منها، موجهًا بتكثيف الجهود، ودفع العمل لإتمام جميع الأعمال، وضرورة المتابعة من قِبل المهندسين والاستشاريين؛ وذلك لأهمية هذه الطرق الحيوية.

وأعرب عن شكره وتقديره لقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على كل ما يُبذل ويُقدَّم من خدمات تنموية، تستهدف راحة المواطنين والمقيمين على تراب هذا الوطن الغالي، مثمنًا ما تجده محافظة القطيف من دعم ومتابعة لكل المشاريع التنموية من لدن سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.