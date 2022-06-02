شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء لـ«منسوبي التعليم»: واصلوا التألق والتميز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبّر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، عن شكره وتقديره للجهود الرائعة التي تبذلها الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، ما أثمر عن تحقيق أبناء وبنات المحافظة من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات العديد من الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية مشرِّفين بذلك الوطن خير تشريف.

ووجَّه سموه الشكر لمدير التعليم بالمحافظة حمد العيسى وفريقه على جهودهم وحرصهم الدائم على أن يتبوأ أبناء المحافظة المراتب التي يستحقونها، وحث سموه منسوبي التعليم على مواصلة التألق والتميز، وذلك عقب اطلاع سموه على العرض المقدَّم من العيسى في مجلس سموه، في الثلاثائية، وذلك بحضور مسؤولي ومديري الجهات الحكومية وأعيان المحافظة، الذي تضمن التعريف بإدارة التعليم وأبرز منجزاتها وما تواجهه من تحديات وسبل التغلب عليها.

بعد ذلك، كرَّم سموه، الطلاب والطالبات الذين حققوا منجزات دولية وإقليمية، وتكريم نجم كرة الطاولة لاعب المنتخب السعودي ونادي الفتح اللاعب عبدالرحمن الطاهر، الذي حقق بطولة إسبانيا الدولية لكرة الطاولة.

وبهذه المناسبة جدَّد مدير التعليم حمد العيسى باسمه وبالإنابة عن كافة منسوبي التعليم التهنئة لسمو الأمير سعود، بمناسبة تعيينه محافظًا للأحساء، كما قدَّم شكره لسموه على حرصه الكبير على متابعة شؤون المحافظة إنفاذًا لتوجيهات القيادة «يحفظها الله»، في هذا الشأن.