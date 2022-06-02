شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: تنفيذ تطلعات القيادة في دعم الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بجهود غرفة الشرقية لدعم قطاع الأعمال، ودعم الأعمال، التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتنفيذ تطلعات القيادة الحكيمة في دعم الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين.

وهنأ نائب أمير الشرقية، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء وأعضاء مجلس الإدارة، خلال استقبالهم، بمناسبة بداية فترة أعمال المجلس، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم.

وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية شكره لسمو نائب أمير الشرقية على دعمه للغرفة، واطلع الرزيزاء سموه على أبرز الخطط والأنشطة، التي تعتزم الغرفة تنفيذها خلال الفترة القادمة.