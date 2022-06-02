شكرا لقرائتكم خبر عن 196 مضمار مشاة لتعزيز أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 196 مضمار مشاة، موزعة على مدن ومحافظات المنطقة كافة، آخرها 4 مضامير بأطوال 8000 متر طولي، وبمساحة 85 ألف متر مربع، موزعة في مناطق مختلفة بحاضرة الدمام، التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، مؤخرا، وجاءت مواقعها في كورنيش الدمام طريق الملك عبدالله.

وأنجزت الأمانة تطوير كورنيش الدمام «طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، وممشى الفيصلية، وممشى الضي بالظهران، إضافةً إلى ممشى الحمراء بالخبر.