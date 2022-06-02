“التجارة” توضح أهم 13 نقطة يجب على المتاجر الإلكترونية الالتزام بها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أبرزت وزارة التجارة، أهم 13 نقطة يجب أن تلتزم بها المتاجر الإلكترونية، لضمان وحفظ حقوق المستهلك بشكل استباقي وزيادة موثوقية أنشطة التجارة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم التحقق من عدة أمور عبر الجولات التي تنفذها الفرق الرقابية من بينها: التحقق من وسائل التواصل من حيث توافر رقم هاتف التواصل، والبريد الإلكتروني والمحادثة الفورية، إلى جانب التحقق من توفير دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة.

وأشارت إلى أهمية التحقق من وسائل تقديم الشكوى من حيث إمكانية تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، وإمكانية تقديم شكوى في وسائل التواصل الاجتماعي، والإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى، والإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى.

وبيّنت أنه يتم التحقق كذلك من الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء مع توضيح ذلك في الفاتورة، منوهة إلى أهمية وجود سياسة واضحة ومكتوبة للاستبدال أو الاسترجاع.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة التأكد من أن المتجر يدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكاوى، واستخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية، وعرض المنتجات باللغة العربية.