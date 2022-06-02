الصحة العالمية: جدري القرود يصيب 30 دولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

كشف مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إنه تم الإبلاغ عن 550 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في 30 دولة، وذلك وفقاً لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية.

وقالت الدكتورة روزاموند لويس، المسؤول التقني عن جدري القرود بمنظمة الصحة العالمية، «لدينا اليوم 550 حالة مؤكدة في 30 دولة في 4 أقاليم من منظمة الصحة العالمية الـ 6».

وأضافت: «ما نراه الآن مختلف تمامًا»، نظرًا لأن تفشي المرض يحدث في أماكن متعددة في وقت واحد، موضحة إن الخطط جارية لتكثيف اختبار جدري القرود إذا تفشى المرض بسرعة، موضحة، نشاهد جميع الحالات تظهر في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، في غضون أيام قليلة، حيث إنه خلال أسبوعين، نرى أكثر من 550 حالة وهذا أمر مختلف لم نشاهده من قبل. وأكدت روزاموند لويس، إن منظمة الصحة العالمية لا تعرف مصدر تفشي المرض، وحثت مقدمي الرعاية الصحية على المراقبة عن كثب للأعراض المحتملة مثل: الطفح الجلدي والحمى وتضخم الغدد الليمفاوية والصداع وآلام الظهر وآلام العضلات والتعب، وتقديم الاختبارات لأي شخص تظهر عليه هذه الأعراض، مضيفة، «لسنا قلقين من جائحة عالمية» من جدري القرود في الوقت الحالي.