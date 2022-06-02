شكرا لقرائتكم خبر عن 32 رخصة لمركز التعليم الإلكتروني في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 32 رخصة لمزاولة النشاط، خلال شهر مايو 2022م، لجهات التعليم العام، والعالي، والمؤسسات التدريبية، وغيرها، تضمنت 7 تراخيص للجهات و25 للبرامج، وذلك بعد استيفائها متطلبات ومعايير المركز، ليبلغ إجمالي الجهات التي جرى ترخيصها 227 جهة، فيما بلغ إجمالي البرامج المرخصة 401 برنامج تعليم وتدريب إلكتروني.

وتابع المركز التزام 91 جهة وبرنامجا؛ بهدف ضبط الجودة، والتأكد من جاهزية الجهات وقدرتها على تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني بكفاءة عالية، والتحقق من جاهزية البرامج التعليمية والتدريبية والتطويرية لتقديمها بنمط التعليم أو التدريب الإلكتروني، كما تابع خلال شهر مايو 21 جهة و70 برنامجًا من الجهات والبرامج المرخصة، ومدى التزامهم في تطبيق المعايير.

ويهدف المركز من خلال هذه التراخيص إلى حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، ورفع كفاءة القطاع وتنظيمه في المملكة، وتعزيز الثقة في برامج ومخرجات التعليم والتدريب الإلكتروني، وتمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني مستدامة تتوافق مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، من خلال تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف؛ إذ يعد التعليم والتدريب الإلكتروني أحد أهم ممكنات تنمية القدرات البشرية.