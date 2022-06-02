شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل لجائزة سلامة المرضى حتى 30 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح المركز السعودي لسلامة المرضى باب التقديم للجائزة الوطنية لسلامة المرضى في نسختها الخامسة لعام 2022م، حتى الجمعة 4 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 30 سبتمبر 2022.

وتتضمن مسارات الجائزة المحددة هذا العام «الاختيار بحكمة، التدريب لسلامة المرضى بالشراكة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، السلامة الدوائية، المسار العام في سلامة المرضى».

وتهدف الجائزة إلى تحفيز المشاركين وإثراء التنافسية لتقديم مشاريع ذات جودة وأهمية عالية للإسهام في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية وتعزيز أفضل الممارسات في مجال سلامة المرضى على المستوى الوطني، وسيتم تقييم المشاركات من قبل خبراء ومختصين في مجال سلامة المرضى.

وأشار مدير عام المركز د. ياسر الأصقه إلى أهمية مشاركة المشاريع المبتكرة، وذلك لتصبح نموذجًا يُحتذى به في مجال سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.